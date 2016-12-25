17:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Шунин и Дмитрий Комбаров стали "бодибилдерами"

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Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров выложил шуточную фотографию из отпуска, на которой он и вратарь "Динамо" Антон Шунин с помощью фотошопа изображены с перекачанными мышцами.

"Сходили в зал сегодня, переборщили немного!" - прокомментировал снимок Комбаров.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Xen1um

Буква Ё, ничего нового, типичный ватник, даже как-то скучно, аривидерчи.

19:24

Буква Ё

Xen1um, лол, вата говорит о вате в голове:)

18:46

Xen1um

Буква Ё, на свою жизнь, это же очевидно, но русские в этом не виноваты, что у тебя вата в голове.

18:38

Буква Ё

Xen1um, на кого же это я обижаюсь? И что плохого в русофобии, если она идет обществу на пользу?

18:21

Xen1um

Буква Ё, типичный комментарий обиженки и русофоба

18:10

Levbereg

Да парни молодцы. Нужно брать от жизни всё, что доступно и не противоречит Закону и нравственности.

18:09

shpasic

да, я клован!)

18:09

Буква Ё

Типичный юмор типичных русских:) что клоунов на фото, что клоуна shpasic :)

17:48

shpasic

какими-какими дебилдерами?

17:37

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