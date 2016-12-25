Шунин и Дмитрий Комбаров стали "бодибилдерами"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров выложил шуточную фотографию из отпуска, на которой он и вратарь "Динамо" Антон Шунин с помощью фотошопа изображены с перекачанными мышцами.

"Сходили в зал сегодня, переборщили немного!" - прокомментировал снимок Комбаров.