Шунин и Дмитрий Комбаров стали "бодибилдерами"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров выложил шуточную фотографию из отпуска, на которой он и вратарь "Динамо" Антон Шунин с помощью фотошопа изображены с перекачанными мышцами.
"Сходили в зал сегодня, переборщили немного!" - прокомментировал снимок Комбаров.
Сходили в зал сегодня, переборщили немного!))😂😂😂 #kombarov #kombarov23 #spartak #23 #dmitrykombarov #dmitrykombarov23 #dmd #domodedovo #sport #spartak #moscow #dubai #fotoshop #комбаров #комбаровы2016 #комбаров23 #отдых #дубаи #спартак #фотошоп #машина #бодибилдинг #прикол #фксм #домодедово #фкдомодедово #отдых #безлишнего #угараем
Xen1um
Буква Ё, ничего нового, типичный ватник, даже как-то скучно, аривидерчи.
19:24
Буква Ё
Xen1um, лол, вата говорит о вате в голове:)
18:46
Xen1um
Буква Ё, на свою жизнь, это же очевидно, но русские в этом не виноваты, что у тебя вата в голове.
18:38
Буква Ё
Xen1um, на кого же это я обижаюсь? И что плохого в русофобии, если она идет обществу на пользу?
18:21
Xen1um
Буква Ё, типичный комментарий обиженки и русофоба
18:10
Levbereg
Да парни молодцы. Нужно брать от жизни всё, что доступно и не противоречит Закону и нравственности.
18:09
shpasic
да, я клован!)
18:09
Буква Ё
Типичный юмор типичных русских:) что клоунов на фото, что клоуна shpasic :)
17:48
shpasic
какими-какими дебилдерами?
17:37