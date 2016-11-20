Шумовые гранаты взорвались на секторе фанатов "Крыльев" на матче с "Зенитом"

Несколько шумовых и световых гранат взорвались на шестом секторе стадиона "Петровский" в Санкт-Петербурге, где во время матча 14-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Крыльями Советов" располагаются болельщики команды гостей. После первого тайма счет 2:1 в пользу хозяев.

Во время первого тайма на шестом секторе "Петровского" взорвались шумовые и световые гранаты. Как сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на одного из контролеров-распорядителей, одна из гранат попала в сотрудника службы безопасности арены. После этого сектор был оцеплен полицией. По окончании первого тайма полиция с применением силы стала выводить нетрезвых болельщиков команды гостей с сектора.

Трансляция матча "Зенит" – "Крылья Советов"