Шаваев доставлен в больницу с переломом руки

Полузащитник "Амкар" Алихан Шаваев получил перелом руки в матче 14-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:1). Шаваев во втором тайме неудачно приземлился на голову и после матча был доставлен в больницу на Скорой помощи.

Алихана Шаваева увозят в больницу. Здоровья! pic.twitter.com/gHpuksrmg6 – Сергей Астахов (@SAstahov) 20 ноября 2016 г.