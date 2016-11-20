Шаваев доставлен в больницу с переломом руки

Полузащитник "Амкар" Алихан Шаваев получил перелом руки в матче 14-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:1). Шаваев во втором тайме неудачно приземлился на голову и после матча был доставлен в больницу на Скорой помощи.
#НашФутбол #РФПЛ. 14-й тур. #СпартакАмкар (падение игрока ФК Амкар @fc_amkar - Алихан Шаваев) https://t.co/ZUdGYhU71L– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 20 ноября 2016 г.
Алихана Шаваева увозят в больницу. Здоровья! pic.twitter.com/gHpuksrmg6– Сергей Астахов (@SAstahov) 20 ноября 2016 г.
А-спид
Костолом Фернандо не получил даже желтую.
19:43