19:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Шаваев доставлен в больницу с переломом руки

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Полузащитник "Амкар" Алихан Шаваев получил перелом руки в матче 14-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:1). Шаваев во втором тайме неудачно приземлился на голову и после матча был доставлен в больницу на Скорой помощи.

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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