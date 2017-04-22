Шатов заменил травмированного Кокорина в матче "Зенит" - "Урал"

Сегодня "Зенит" проводит матч с "Уралом" в 24-м туре чемпионата России. Эта встреча стала первой на новой арене "Санкт-Петербург".
Перед перерывом наставник петербургского клуба Мирча Луческу произвел вынужденную замену. Из-за травмы поле покинул Александр Кокорин, который столкнулся с Романом Емельяновым. Вместо Кокорина на поле вышел полузащитник Олег Шатов.
Kirillyurrich
спасибо игроку урала! низкий поклон! надеюсь, врачи совершат непоправимую ошибку и лечение затянется!
15:05
shpasic
на второй тайм будет обратная замена: Кокорин на костылях выйдет.
15:01
serzheo
Не мытьем так катаньем, Ленивый Кока - Убирайся!
14:55
serenky25
Кокоша решил поберечь себя для Реала. (см.новость 10:55). Травма похоже небольшое растяжение связок. И до матча не размялся и по полю пешком. Вот и потянул. Болезный.
14:54