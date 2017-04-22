Шатов заменил травмированного Кокорина в матче "Зенит" - "Урал"

Сегодня "Зенит" проводит матч с "Уралом" в 24-м туре чемпионата России. Эта встреча стала первой на новой арене "Санкт-Петербург".

Перед перерывом наставник петербургского клуба Мирча Луческу произвел вынужденную замену. Из-за травмы поле покинул Александр Кокорин, который столкнулся с Романом Емельяновым. Вместо Кокорина на поле вышел полузащитник Олег Шатов.

"СЭ" ведет трансляцию матча "Зенит" – "Урал"