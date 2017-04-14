Шатов вернулся в общую группу "Зенита", Ломбертс и Жулиану тренируются индивидуально

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов приступил к занятиям в общей группе. В последний раз хавбек выходил на поле в составе сине-бело-голубых в официальной игре 2 апреля.

Защитник Николас Ломбертс, получивший красную карточку в матче 22-го тура чемпионата России с "Анжи" (1:1), тренировался индивидуально. Также отдельно от основной группы занимался и хавбек Жулиану.

Напомним, что в матче 23-го тура чемпионата России, который состоится 16 апреля, "Зенит" сыграет со "Спартаком". Начало встречи - в 20.00 по московскому времени. (Гоша ЧЕРНОВ)