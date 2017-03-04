Шатов - после игры с ЦСКА: "Забудь ее, забудь"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов не стал общаться с представителями прессы после гостевого матча 18-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0).

Хавбек, вышедший на поле на 83-й минуте встречи, проходя микст-зону, напевал строчку "Забудь ее, забудь" из песни Макса Барских "Туманы".

Трансляция матча ЦСКА - "Зенит"