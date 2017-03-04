19:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Шатов - после игры с ЦСКА: "Забудь ее, забудь"

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Полузащитник "Зенита" Олег Шатов не стал общаться с представителями прессы после гостевого матча 18-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0).

Хавбек, вышедший на поле на 83-й минуте встречи, проходя микст-зону, напевал строчку "Забудь ее, забудь" из песни Макса Барских "Туманы".

Трансляция матча ЦСКА - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (6)
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BT1979

Очень ценная информация. Непонятно только, как мог автор упустить из виду другой, не менее важный факт, а именно - с какой ноги О.Шатов вступил в микст-зону.

19:55

James Gang

Шатову надо напевать песню "Что-то кони мне попались привередливые"!

19:28

Promesov

НОВОСТЬ НОВОСТЕЙ Надо в прайм-тайм показать эту новость, да еще подробным с 5-м обзором

19:26

Der schwein

Я тож ща спою: Пой, ласточка, пой! Пой - не умолкай )))

19:23

SP2

Песню напевал? Агенту нажаловался - теперь можно и напевать. А по спортивному принципу играть должен Мак.

19:23

Джин_SM(v3)

давай, качай лодку...

19:10

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