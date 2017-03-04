Шатов - после игры с ЦСКА: "Забудь ее, забудь"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов не стал общаться с представителями прессы после гостевого матча 18-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0).
Хавбек, вышедший на поле на 83-й минуте встречи, проходя микст-зону, напевал строчку "Забудь ее, забудь" из песни Макса Барских "Туманы".
BT1979
Очень ценная информация. Непонятно только, как мог автор упустить из виду другой, не менее важный факт, а именно - с какой ноги О.Шатов вступил в микст-зону.
19:55
James Gang
Шатову надо напевать песню "Что-то кони мне попались привередливые"!
19:28
Promesov
НОВОСТЬ НОВОСТЕЙ Надо в прайм-тайм показать эту новость, да еще подробным с 5-м обзором
19:26
Der schwein
Я тож ща спою: Пой, ласточка, пой! Пой - не умолкай )))
19:23
SP2
Песню напевал? Агенту нажаловался - теперь можно и напевать. А по спортивному принципу играть должен Мак.
19:23
Джин_SM(v3)
давай, качай лодку...
19:10