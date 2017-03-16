Шатов и Смольников презентовали книгу-раскраску

В четверг в Санкт-Петербурге состоялась презентация книги-раскраски с футболистами "Зенита" под названием "Все будет хорошо". Книга была подготовлена совместно с благотворительной инициативой Play and Help. В презентации приняли участие защитник "Зенита" Игорь Смольников и полузащитник команды Олег Шатов вместе со своими супругами Екатериной и Викторией. Вся прибыль от продажи книг будет направлена на помощь детям, которым необходима физическая реабилитация. (Гоша ЧЕРНОВ)
Задай свой уровень!🎉 Уже в 15.00, Игорь Смольников и Олег Шатов лично представят совместный с @zenit_spb благотворительный проект "Все будет хорошо!"💙 Место📍ZENIT ARENA - Невский 20. Время⏰ 👉🏼 15.00 Ждем ВАС❗#играй_и_помогай #зенитарена #фкзенит #играйипомогай #play_and_help #playandhelp #fczenit #благотворительность #дети #петербург