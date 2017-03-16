Шатов и Смольников презентовали книгу-раскраску

В четверг в Санкт-Петербурге состоялась презентация книги-раскраски с футболистами "Зенита" под названием "Все будет хорошо". Книга была подготовлена совместно с благотворительной инициативой Play and Help. В презентации приняли участие защитник "Зенита" Игорь Смольников и полузащитник команды Олег Шатов вместе со своими супругами Екатериной и Викторией. Вся прибыль от продажи книг будет направлена на помощь детям, которым необходима физическая реабилитация. (Гоша ЧЕРНОВ)