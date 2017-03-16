15:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Шатов и Смольников презентовали книгу-раскраску

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В четверг в Санкт-Петербурге состоялась презентация книги-раскраски с футболистами "Зенита" под названием "Все будет хорошо". Книга была подготовлена совместно с благотворительной инициативой Play and Help. В презентации приняли участие защитник "Зенита" Игорь Смольников и полузащитник команды Олег Шатов вместе со своими супругами Екатериной и Викторией. Вся прибыль от продажи книг будет направлена на помощь детям, которым необходима физическая реабилитация. (Гоша ЧЕРНОВ)

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