10:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Шатов и Хави Гарсия могут не сыграть с "Тереком"

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5 ноября "Зенит" отправится в Грозный на матч 13-го тура чемпионата России против "Терека". Как сообщает Bobsoccer, поединок пропустит полузащитник питерцев Олег Шатов, который сегодня пройдет медицинское обследование на предмет полученного повреждения. Также под вопросом в предстоящей игре находится участие хавбека Хави Гарсии.

Защитник Игорь Смольников и нападающий Данни тренируются по индивидуальному графику, а полузащитник Виктор Файзулин работает отдельно от общей группы. Матч "Терек" – "Зенит" состоится 6 ноября и начнется в 17.00 по московскому времени.

Опрос

Останется ли "Спартак" лидером премьер-лиги после 13-го тура?
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Дополнительная информация

http://bobsoccer.ru/endru/blog/?item=366395

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Петя

Идиотизм шатов и иже с ним не сыграют с зенитом!

10:42

MODO

Не сыграть с Зенитом? Действительно беда

10:36

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