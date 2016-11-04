Шатов и Хави Гарсия могут не сыграть с "Тереком"

5 ноября "Зенит" отправится в Грозный на матч 13-го тура чемпионата России против "Терека". Как сообщает Bobsoccer, поединок пропустит полузащитник питерцев Олег Шатов, который сегодня пройдет медицинское обследование на предмет полученного повреждения. Также под вопросом в предстоящей игре находится участие хавбека Хави Гарсии.

Защитник Игорь Смольников и нападающий Данни тренируются по индивидуальному графику, а полузащитник Виктор Файзулин работает отдельно от общей группы. Матч "Терек" – "Зенит" состоится 6 ноября и начнется в 17.00 по московскому времени.