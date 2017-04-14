12:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Шатов - Дзюбе: "Ты от меня отдалился"

0
0
0
0
1

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов подшутил над нападающим Артемом Дзюбой во время открытой тренировки, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

Пока форвард сине-бело-голубых отвечал на вопросы журналистов команда начала беговую разминку.

- Артем, ты от меня отдалился, - с улыбкой произнес Шатов, пробегая рядом с Дзюбой.

В воскресенье "Зенит" проведет гостевой матч со "Спартаком" в рамках 23-го тура премьер-лиги. Игра в Москве начнется в 20.00.

Опрос

За кого вы болеете?
голосовать
0
0
0
0
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Непорочный как ТИ

Смищщно.нетрадициональные шютки в клубе любителей газа

12:50

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ