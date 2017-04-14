Шатов - Дзюбе: "Ты от меня отдалился"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов подшутил над нападающим Артемом Дзюбой во время открытой тренировки, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.
Пока форвард сине-бело-голубых отвечал на вопросы журналистов команда начала беговую разминку.
- Артем, ты от меня отдалился, - с улыбкой произнес Шатов, пробегая рядом с Дзюбой.
В воскресенье "Зенит" проведет гостевой матч со "Спартаком" в рамках 23-го тура премьер-лиги. Игра в Москве начнется в 20.00.
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