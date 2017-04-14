Шатов - Дзюбе: "Ты от меня отдалился"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов подшутил над нападающим Артемом Дзюбой во время открытой тренировки, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

Пока форвард сине-бело-голубых отвечал на вопросы журналистов команда начала беговую разминку.

- Артем, ты от меня отдалился, - с улыбкой произнес Шатов, пробегая рядом с Дзюбой.

В воскресенье "Зенит" проведет гостевой матч со "Спартаком" в рамках 23-го тура премьер-лиги. Игра в Москве начнется в 20.00.