Шарль Каборе: "Краснодар" хочет попасть в тройку по итогам сезона"

Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе подчеркнул, что в чемпионате России команда будет бороться за место в тройке сильнейших. Также Каборе отметил, что "Спартак" заслуженно занимает первое место в премьер-лиге после 14 туров.

– Уже почти завершился первый круг. На что "Краснодар" претендует в этом сезоне?

– Мы хотим побороться и в чемпионате, и в Лиге Европы. И мы хотим выступить лучше, чем в прошлом сезоне, ждем этого. Надеюсь, в чемпионате мы займем место выше четвертого.

– Удивляет, что "Спартак" идет на первом месте?

– Это для них удача в настоящее время. Они заслуживают это место. Думаю, все решится в конце сезона. Но я верю, что мы займем место выше, чем в прошлом сезоне. (Екатерина ПОТАПОВА)