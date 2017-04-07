Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "Известиям" отметил, что разговоры о финансовой стимуляции команд, которые играют с лидерами чемпионата, являются пустыми разговорами. По его словам, уфимцы способны обыграть "Спартак" в домашнем матче 22-го тура премьер-лиги, который состоится 9 апреля.
- Сейчас в СМИ стали появляться слухи, что "Зенит" как один из главных конкурентов красно-белых в борьбе за золото якобы финансово стимулирует каждого следующего соперника москвичей. Вам не предлагали такого рода поддержку?
- Мое мнение, что это - разговоры в пустоту. Наверное, просто хотят подогреть интерес. Против "Спартака" любая команда всегда играет с особым настроем, тем более сейчас, когда они вышли в лидеры чемпионата. Призываю всех прийти на стадион и поддержать нас. Я уверен в "Уфе", мы победим "Спартак".
- Несмотря на вылет из Кубка, "Уфа" сохраняет хорошие шансы на попадание в еврокубки через чемпионат…
- Как раз матч со "Спартаком" в этом плане и станет очень важным, определяющим. Нужно набирать очки и продолжать дальше бороться за высокие места. Я бы хотел отметить - мне очень нравится то, что происходит в самой команде, как она стала играть. Такого содержательного футбола мы раньше не показывали.
Островзаячий
Выиграет Спартак.Багаж Гончаренко закончился с Локо.Семаку никакие деньги не помогут стать тренером за 4 месяца.Хорошо ставит не игру в атаке, а борьбу с матом.
08:18
Exsorsist
Шамиль Газизов: "Я уверен в "Уфе", мы победим "Спартак"==========Что Лапочкин по секрету инфой поделился?
08:17
ki
только перед матчами со спартаком все цену себе набивают... когда еще выдастся возможность попиариться, чтоб про тебя еще и почитали ? не перед матчем же с зенитом.
08:09
shurikfromkaragay
Надеюсь, Спартак выиграет. А Братуха пусть треху положит.
08:00
Der schwein
Это есть тот последний и решающий бой ))) Так поётся у игроков Уфы ))) Ещё поётся так : А деньги капают, капают , капают. Осталось только узнать пин код)))
07:46
krabovyj
Не помню . а какой у вас показатель в графе "забитые мячи" ?
07:44
SPFAN
Уже стимула подкинули?
07:30