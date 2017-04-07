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Шамиль Газизов: "Я уверен в "Уфе", мы победим "Спартак"

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "Известиям" отметил, что разговоры о финансовой стимуляции команд, которые играют с лидерами чемпионата, являются пустыми разговорами. По его словам, уфимцы способны обыграть "Спартак" в домашнем матче 22-го тура премьер-лиги, который состоится 9 апреля.

- Сейчас в СМИ стали появляться слухи, что "Зенит" как один из главных конкурентов красно-белых в борьбе за золото якобы финансово стимулирует каждого следующего соперника москвичей. Вам не предлагали такого рода поддержку?

- Мое мнение, что это - разговоры в пустоту. Наверное, просто хотят подогреть интерес. Против "Спартака" любая команда всегда играет с особым настроем, тем более сейчас, когда они вышли в лидеры чемпионата. Призываю всех прийти на стадион и поддержать нас. Я уверен в "Уфе", мы победим "Спартак".

- Несмотря на вылет из Кубка, "Уфа" сохраняет хорошие шансы на попадание в еврокубки через чемпионат…

- Как раз матч со "Спартаком" в этом плане и станет очень важным, определяющим. Нужно набирать очки и продолжать дальше бороться за высокие места. Я бы хотел отметить - мне очень нравится то, что происходит в самой команде, как она стала играть. Такого содержательного футбола мы раньше не показывали.

Дополнительная информация

https://izvestia.ru/news/677648

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Островзаячий

Выиграет Спартак.Багаж Гончаренко закончился с Локо.Семаку никакие деньги не помогут стать тренером за 4 месяца.Хорошо ставит не игру в атаке, а борьбу с матом.

08:18

Exsorsist

Шамиль Газизов: "Я уверен в "Уфе", мы победим "Спартак"==========Что Лапочкин по секрету инфой поделился?

08:17

ki

только перед матчами со спартаком все цену себе набивают... когда еще выдастся возможность попиариться, чтоб про тебя еще и почитали ? не перед матчем же с зенитом.

08:09

shurikfromkaragay

Надеюсь, Спартак выиграет. А Братуха пусть треху положит.

08:00

Der schwein

Это есть тот последний и решающий бой ))) Так поётся у игроков Уфы ))) Ещё поётся так : А деньги капают, капают , капают. Осталось только узнать пин код)))

07:46

krabovyj

Не помню . а какой у вас показатель в графе "забитые мячи" ?

07:44

SPFAN

Уже стимула подкинули?

07:30

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