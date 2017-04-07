Шамиль Газизов: "Я уверен в "Уфе", мы победим "Спартак"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "Известиям" отметил, что разговоры о финансовой стимуляции команд, которые играют с лидерами чемпионата, являются пустыми разговорами. По его словам, уфимцы способны обыграть "Спартак" в домашнем матче 22-го тура премьер-лиги, который состоится 9 апреля.

- Сейчас в СМИ стали появляться слухи, что "Зенит" как один из главных конкурентов красно-белых в борьбе за золото якобы финансово стимулирует каждого следующего соперника москвичей. Вам не предлагали такого рода поддержку?

- Мое мнение, что это - разговоры в пустоту. Наверное, просто хотят подогреть интерес. Против "Спартака" любая команда всегда играет с особым настроем, тем более сейчас, когда они вышли в лидеры чемпионата. Призываю всех прийти на стадион и поддержать нас. Я уверен в "Уфе", мы победим "Спартак".

- Несмотря на вылет из Кубка, "Уфа" сохраняет хорошие шансы на попадание в еврокубки через чемпионат…

- Как раз матч со "Спартаком" в этом плане и станет очень важным, определяющим. Нужно набирать очки и продолжать дальше бороться за высокие места. Я бы хотел отметить - мне очень нравится то, что происходит в самой команде, как она стала играть. Такого содержательного футбола мы раньше не показывали.