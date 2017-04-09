Шамиль Газизов: "Уфа" неплохо смотрелась в матче со "Спартаком"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов после поражения от "Спартака" (1:3) в домашнем матче 22-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда неплохо смотрелась в этой встрече. По словам Газизова, у него нет никаких претензий по судейству.

– "Уфа" смотрелась неплохо, мы недовольны результатом, что-то будем исправлять, – приводит "Р-Спорт" слова Газизова. – Мне кажется, что "Спартак" был более убедителен в завершающих фазах или больше хотел победить. К судейству никаких претензий, судья давал играть, бороться. Мне судейство понравилось. Наверное, на команду серия из поражений давит. Наверное, для нашей команды проводить три встречи за короткий промежуток времени тяжело, и эмоциональный фон не очень хороший.

Хотя я не скажу, что не отошли от Кубка. Надо опыта набираться, поэтому будем работать. Я думаю, скоро будем побеждать.