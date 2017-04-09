19:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Шамиль Газизов: "Уфа" неплохо смотрелась в матче со "Спартаком"

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов после поражения от "Спартака" (1:3) в домашнем матче 22-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда неплохо смотрелась в этой встрече. По словам Газизова, у него нет никаких претензий по судейству.

– "Уфа" смотрелась неплохо, мы недовольны результатом, что-то будем исправлять, – приводит "Р-Спорт" слова Газизова. – Мне кажется, что "Спартак" был более убедителен в завершающих фазах или больше хотел победить. К судейству никаких претензий, судья давал играть, бороться. Мне судейство понравилось. Наверное, на команду серия из поражений давит. Наверное, для нашей команды проводить три встречи за короткий промежуток времени тяжело, и эмоциональный фон не очень хороший.

Хотя я не скажу, что не отошли от Кубка. Надо опыта набираться, поэтому будем работать. Я думаю, скоро будем побеждать.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170409/1118846909.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Ну чё, балабол, выиграла Уфа? Иди дальше в бубен стучи и вокруг костра прыгай.

19:28

Джин_SM(v3)

В следующий раз подбирай более обтекаемые формулировки!А не такие как - я уверен в Уфе, мы победим Спартак...

19:26

krabovyj

Ты же обещал победить ....трепло . следи за базаром ....

19:26

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Материалы других СМИ