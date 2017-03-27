Шамиль Газизов: "Стимулирование, если оно соответствует спортивному принципу, - нормальное явление"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "СЭ" отметил, что не видит ничего плохого в стимулировании других команд. По его словам, если команде платят деньги за победу, то это не противоречит спортивному принципу.

– 9 апреля "Уфа" примет нынешнего лидера чемпионата – "Спартак". Как отнесетесь к тому, если вашу команду финансово простимулируют на игру с красно-белыми?

– Я считаю, что любое стимулирование, если оно соответствует спортивному принципу, – нормальное явление.

– Почему?

– Ну нас же стимулируют на выигрышную игру, а не на поражение. Речь же не идет о договорном характере встречи. Если люди готовы поделиться своими деньгами, я только "за"!

– Некоторые считают, что стимулирование противоречит духу игры.

– А давайте представим такую ситуацию. Мои друзья играют в какой-то команде, и я им говорю: "Если хорошо сыграете – мы готовы поделиться своими деньгами". Что здесь плохого? Если спортивная часть не страдает, ничего криминального в этом нет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Газизова