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Шамиль Газизов: "Семак возглавит "Уфу"? Слухи не комментирую"

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов не стал комментировать информацию о том, что новым главным тренером команды может стать Сергей Семак, который на данный момент работает в "Зените". По его словам, уфимский клуб обязательно возглавит российский специалист, с которым ведутся переговоры.

Напомним, что место главного тренера "Уфы" стало вакантным после ухода Виктора Гончаренко в ЦСКА.

 
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- Когда стоит ожидать нового главного тренера? - вопрос Газизову.

- Ведем переговоры с одним специалистом. Он единственный, кого мы хотим видеть в команде. Возглавит ли он "Уфу", в большей степени все зависит от него. Думаю, имя нового главного тренера объявим после 25 декабря.

- Главным кандидатом называют Сергея Семака. Так ли это?

- Слухи комментировать не хочу. Могу сказать, что это российский тренер.

- Почему не рассматриваете варианты из-за рубежа?

- Для "Уфы" будет лучше, если к работе приступит отечественный специалист. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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рикитикитави

Шамиль! Тихонова надо звать.

15:05

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