Шамиль Газизов: "Разговоры о стимуляции соперников "Спартака" смешны"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против "Спартака" заявил, что разговоры о финансовой стимуляции соперников московского клуба по играм премьер-лиги смешны. Напомним, что перед встречей 20-го тура между "Локомотивом" и "Спартаком" в СМИ появилась информация, что железнодорожники в случае победы получат по 30 тысяч евро от "Зенита". Позднее председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков опроверг эту информацию.

– Мы будем настраиваться на победу, на бой лидеру чемпионата, – цитирует "Р-Спорт" Газизова. – А разговоры о стимуляции смешные. Для "Спартака" сейчас все раздражители, а для нас каждый соперник важен.