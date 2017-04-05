23:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Шамиль Газизов: "Разговоры о стимуляции соперников "Спартака" смешны"

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против "Спартака" заявил, что разговоры о финансовой стимуляции соперников московского клуба по играм премьер-лиги смешны. Напомним, что перед встречей 20-го тура между "Локомотивом" и "Спартаком" в СМИ появилась информация, что железнодорожники в случае победы получат по 30 тысяч евро от "Зенита". Позднее председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков опроверг эту информацию.

– Мы будем настраиваться на победу, на бой лидеру чемпионата, – цитирует "Р-Спорт" Газизова. – А разговоры о стимуляции смешные. Для "Спартака" сейчас все раздражители, а для нас каждый соперник важен.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170405/1118672552.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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old grumbler

Плач красно белых по поводу и без....

23:21

AgekBam

на счёт стимуляции сказать никто ничего не сможет, а вот симуляция это есть

23:09

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