Шамиль Газизов: "Пока Низелик работает в штабе "Уфы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал интерес "Зенита" к тренеру команды Александру Низелику. Сообщалось, что специалист может войти в штаб Роберто Манчини.
Напомним, что Низелик в "Зените" работал с Лучано Спаллетти, а в сборной России – с Фабио Капелло.
– Вам что-нибудь известно об интересе "Зенита" к тренеру "Уфы" Александру Низелику? – вопрос Газизову.
– Пока он работает в нашем клубе. Подобные новости и слухи появляются постоянно. Александр – хороший и сильный специалист, который может заинтересовать другие команды. Мы только рады, что такое внимание проявляется к нашим сотрудникам.
– Он остается или уходит?
– Позиция "Уфы" такова, что если у человека есть шанс для дальнейшего роста, то клуб всегда даст дорогу. (Сергей АСТАХОВ)
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