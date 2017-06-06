Шамиль Газизов: "Пока Низелик работает в штабе "Уфы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал интерес "Зенита" к тренеру команды Александру Низелику. Сообщалось, что специалист может войти в штаб Роберто Манчини.

Напомним, что Низелик в "Зените" работал с Лучано Спаллетти, а в сборной России – с Фабио Капелло.

– Вам что-нибудь известно об интересе "Зенита" к тренеру "Уфы" Александру Низелику? – вопрос Газизову.

– Пока он работает в нашем клубе. Подобные новости и слухи появляются постоянно. Александр – хороший и сильный специалист, который может заинтересовать другие команды. Мы только рады, что такое внимание проявляется к нашим сотрудникам.

– Он остается или уходит?

– Позиция "Уфы" такова, что если у человека есть шанс для дальнейшего роста, то клуб всегда даст дорогу. (Сергей АСТАХОВ)

Низелик не войдет в тренерский штаб Манчини в "Зените"