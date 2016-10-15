Сесар Навас удален в матче со "Спартаком"

Защитник "Спартака" Сесар Навас удален с поля на 75-й минуте гостевого матча 10-го тура чемпионата России против "Спартака". Испанский защитник поймал на бедро нападающего красно-белых Зе Луиша, за что арбитр из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов показал ему вторую желтую карточку.

Таким образом, "Ростов" играет вдевятером - в конце первого тайма прямую красную получил Федор Кудряшов.

Трансляция матча "Спартак" - "Ростов"