Сесар Навас удален в матче со "Спартаком"

Защитник "Спартака" Сесар Навас удален с поля на 75-й минуте гостевого матча 10-го тура чемпионата России против "Спартака". Испанский защитник поймал на бедро нападающего красно-белых Зе Луиша, за что арбитр из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов показал ему вторую желтую карточку.
Таким образом, "Ростов" играет вдевятером - в конце первого тайма прямую красную получил Федор Кудряшов.
LoveCity
Не напрягайся.Лопнешь)
23:31 15 октября
Platinum1991
Спартак, из ЧИСТЕЙШЕГО ОФСАЙДА, забивает гол!!! В момент передачи Попова и при приёме Глушаков УЖЕ был в ОФСАЙДЕ!!! Безбородов ОПЯТЬ ГРУБО и РЕЗУЛЬТАТИВНО ошибся в пользу Спартака!!! ЭТО СТОПУДОВЫЙ офсайд, а судьи не заметили??? Так убивают Ростов!!! Безбородов и вся эта судейская вакханалия, которую, всеми НЕПРАВДАМИ, защищает Мутко и Николаев! ЕВГЕНИЙ КАФЕЛЬНИКОВ: "СПАРТАКУ" ПОДСУЖИВАЮТ"! Однозначно, но чтобы ТАК НАГЛО и ПОДЛО это уже ПЕРЕБОР!!! Там НЕ БЫЛО красной карточки! Безбородов ГРУБО ошибся в пользу Спартака!!! По динамике и моменту НЕ БЫЛО грубости! Игрок Спартака сам набежал и ОПАСНО наклонил голову под ногу, а Кудряшов играл по мячу, а не по игроку. Кудряшов ПЕРВЫМ был НА МЯЧЕ!!! Игрок Спартака ОПАСНО сблизился и подставился под Кудряшова! Вот вам очередной судейский СКАНДАЛ и ГРУБАЯ ошибка судьи Безбородова в пользу Спартака!!! Безбородов ПРИДУМАЛ красную карточку Кудряшову, минимум желтая, но НИКАК НЕ КРАСНАЯ!!! В нашей стране судьи часто "случайно" ошибаются, согласно ЦЕНЫ вопроса, в пользу самых богатых клубов Питера и Москвы. А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО БИТЬЯ!!! Надо СРОЧНО вводить видео повторы, чтобы всячески отбить охоту у судей свистеть согласно цены вопроса!!! Видео повторы смогут побороть судейскую КОРРУПЦИЮ в футболе! А кто против, того из судейства ВОН!!! Видео повторы смогут прекратить этот судейский беспредел!
21:16 15 октября