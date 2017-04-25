Сергею Лаврову на переговорах помогают успокоиться мысли о "Спартаке"

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что во время сложных переговоров ему помогают успокоиться мысли о "Спартаке". Министр является болельщиком красно-белых, после матча 23-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:1) он зашел в раздевалку клуба.
- Я постоянно думаю о "Спартаке", – приводит ria.ru со ссылкой на Esquire слова Лаврова.
Сегодня "Спартак" в рамках 25-го тура чемпионата России сыграет с "Уралом". Начало игры - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
cvetal
crazysun78 смотря матчи спартака, мне помогают успокоиться мысли о Лаврове.. к этому даже нечего добавить!
14:20
Джон....Сильвер
Лавров - отличный министр иностранных дел! Были все у нас такие министры!
14:12
gruzovik62
лучше бы о ЗЕНИТЕ думал и тогда пораал в клочья всяких могеринь, тусков и прочих дур и мудаков!
14:10
crazysun78
смотря матчи спартака, мне помогают успокоиться мысли о Лаврове..
14:05