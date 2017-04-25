Сергею Лаврову на переговорах помогают успокоиться мысли о "Спартаке"

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что во время сложных переговоров ему помогают успокоиться мысли о "Спартаке". Министр является болельщиком красно-белых, после матча 23-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:1) он зашел в раздевалку клуба.

- Я постоянно думаю о "Спартаке", – приводит ria.ru со ссылкой на Esquire слова Лаврова.

Сегодня "Спартак" в рамках 25-го тура чемпионата России сыграет с "Уралом". Начало игры - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.