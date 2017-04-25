13:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергею Лаврову на переговорах помогают успокоиться мысли о "Спартаке"

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Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что во время сложных переговоров ему помогают успокоиться мысли о "Спартаке". Министр является болельщиком красно-белых, после матча 23-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:1) он зашел в раздевалку клуба. 

- Я постоянно думаю о "Спартаке", – приводит ria.ru со ссылкой на Esquire слова Лаврова.

Сегодня "Спартак" в рамках 25-го тура чемпионата России сыграет с "Уралом". Начало игры - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Дополнительная информация

https://ria.ru/society/20170425/1493037574.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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cvetal

crazysun78 смотря матчи спартака, мне помогают успокоиться мысли о Лаврове.. к этому даже нечего добавить!

14:20

Джон....Сильвер

Лавров - отличный министр иностранных дел! Были все у нас такие министры!

14:12

gruzovik62

лучше бы о ЗЕНИТЕ думал и тогда пораал в клочья всяких могеринь, тусков и прочих дур и мудаков!

14:10

crazysun78

смотря матчи спартака, мне помогают успокоиться мысли о Лаврове..

14:05