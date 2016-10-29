22:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергей Юран: "Траоре в "Кубани" и Траоре в ЦСКА - это небо и земля"

0
0
0
 
Сегодня. Москва. "Спартак" - ЦСКА - 3:1. Владелец "Спартака" Леонид ФЕДУН."Федун лукавит. Траоре - на лавку!"

Экс-нападающий "Спартака" Сергей Юран после игры красно-белых в 12-м туре чемпионата России против ЦСКА (3:1) отметил, что хозяева поля полностью контролировали матч. Также Юран подчеркнул, что вратарь армейцев Игорь Акинфеев в эпизоде с первым голом "Спартака" в другой раз сыграл бы лучше.

– "Спартак" выиграл за счет креативности, – сказал Юран. – Сказались и кадровые проблемы ЦСКА. Нет Дзагоева и Еременко. Армейцы очень медленно выходили из обороны в атаку. Красно-белые все делали быстрее и в целом контролировали матч. Были, конечно, небольшие отрезки, когда армейцы пытались перехватить инициативу, но не более. "Спартак" проявил самоотдачу и желание. Кроме того, первым забил гол. Тяжеловато ЦСКА было отыграться после такого. К тому же линия атаки гостей действовала просто безобразно.

Траоре полностью разочаровал?

– Скажем так, тот Траоре, который приезжал в "Кубань", а потом играл в "Анжи", и нынешний – это небо и земля. Он уже достаточно давно в ЦСКА... Такого уровня форвард должен использовать момент, который у него имелся в конце первого тайма. Шансами нужно дорожить в этих матчах.

– Акинфеев бы выручил со второй попытки?

– Естественно. В целом, "Спартак" выиграл по делу. Сейчас нет повода для критики. Просто нужно побыстрее забыть этот матч и двигаться дальше. Потому что в этом сезоне красно-белые имеют реальные шансы побороться за золото. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Опрос

Какого результата добьется "Спартак" в чемпионате-2016/17?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ