18:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергей Юран: "Спартак" идет по чемпионскому графику"

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Бывший полузащитник "Спартака" Сергей Юран отметил, что в этом сезоне красно-белые реально претендуют на чемпионство. По его словам, успех команды - заслуга ее главного тренера Массимо Карреры.

- "Спартак" действительно радует, - приводят "Изветия" слова Юрана. - У красно-белых был сложнейший выезд в Томск. Тяжелое поле, неуступчивый соперник, отсутствие Квинси Промеса - все это не стало для них помехой при достижении положительного результата. Главный секрет успеха москвичей, наверное, в том, что у них появилась стабильность, которой им так не хватало раньше. Также в команде очевидно царит очень хорошая атмосфера, все футболисты выступают единым фронтом, бьются на поле друг за друга, за клуб. И в этом, безусловно, заслуга тренерского штаба и лично Массимо Карреры. "Спартак" сейчас идет по чемпионскому графику, и я уверен - когда, как не в этом сезоне, красно-белым надо брать титул.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/643278

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ffk2007

Юран то вроде нападающим был

19:00

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