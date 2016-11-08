Сергей Юран: "Спартак" идет по чемпионскому графику"

Бывший полузащитник "Спартака" Сергей Юран отметил, что в этом сезоне красно-белые реально претендуют на чемпионство. По его словам, успех команды - заслуга ее главного тренера Массимо Карреры.

- "Спартак" действительно радует, - приводят "Изветия" слова Юрана. - У красно-белых был сложнейший выезд в Томск. Тяжелое поле, неуступчивый соперник, отсутствие Квинси Промеса - все это не стало для них помехой при достижении положительного результата. Главный секрет успеха москвичей, наверное, в том, что у них появилась стабильность, которой им так не хватало раньше. Также в команде очевидно царит очень хорошая атмосфера, все футболисты выступают единым фронтом, бьются на поле друг за друга, за клуб. И в этом, безусловно, заслуга тренерского штаба и лично Массимо Карреры. "Спартак" сейчас идет по чемпионскому графику, и я уверен - когда, как не в этом сезоне, красно-белым надо брать титул.