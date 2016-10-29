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Сергей Юран: "Слова Федуна? Он просто не хочет сглазить"

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Сегодня. Москва. "Спартак" - ЦСКА - 3:1. Владелец "Спартака" Леонид ФЕДУН."Федун лукавит. Траоре - на лавку!"

Экс-нападающий "Спартака" Сергей Юран после игры красно-белых в 12-м туре чемпионата России против ЦСКА (3:1) высказал мнение, что президент красно-белых Леонид Федун слукавил, когда рассуждал о шансах на чемпионство своей команды. Федун, отвечая на вопрос болельщика о том, будет ли в этом году "Спартак" чемпионом, ответил следующее: "В этом – нет, в следующем – будем пытаться".

– А вот Леонид Федун перед дерби, отвечая на вопрос болельщика, будет ли в этом сезоне "Спартак" чемпионом, ответил: "В этом нет, а в следующем – будем пытаться".

– Здесь, считаю, не нужно искать какого-то подвоха. Леонид Арнольдович немного слукавил. В хорошем смысле. Он уже давно хочет стать чемпионом. В этом сезоне подобралась хорошая команда, которая в принципе уверенно идет по дистанции. Видно, что хороший коллектив, нормальный микроклимат. Просто Федун не хочет сглазить. Так что спешу успокоить болельщиков. Федун в этом сезоне нацелен на золото.

– Лучший игрок матча? Глушаков или Зе Луиш?

– Я бы отметил всю команду – начиная от Реброва, заканчивая Зе Луишем. Все очень мобильно, компактно, собранно. Конечно, кто-то должен был взять на себя роль первой скрипки. Глушаков – молодец, открыл счет. Хотя дай ему пробить так еще 10 раз – он с той позиции не поразил бы ворота. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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