Сергей Юран: "Нет Промеса - теперь на игру не приезжать?"

Бывший нападающий "Спартака" и сборной России Сергей Юран в преддверии игры 10-го тура чемпионата России между красно-белыми и "Ростовом" отметил, что москвичи не должны обращать внимание на отсутствие форварда Квинси Промеса. В матче за сборную Голландии футболист получил травму и пропустит матч против ростовчан.

– Нет ключевого футболиста – теперь на игру не приезжать? – сказал Юран. – Команда, именно команда выигрывает матч. Промес – лидер, но это не значит, что больше выйти некому. Даже несмотря на то, что такого уровня флангового полузащитника в команде нет. В матче с "Уфой" на "Открытие Арене" играл голландец? Играл! И что из этого вышло? (Иван ОРЕХОВ)