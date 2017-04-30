Сергей Веденеев: "Преследователи все равно не потеснят "Спартак" с первого места"

Бывший футболист "Зенита" Сергей Веденеев заявил, что результат матча 26-го тура премьер-лиги между ЦСКА и "Спартаком" не отразится на чемпионской гонке. Дерби состоится сегодня, 30 апреля, начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

– Как вам кажется, повлияет ли результат дерби на расклад в чемпионской гонке?

– Скорее всего, нет. "Спартак" создал себе большой задел и едва ли упустит свое преимущество, которое он добывал целый сезон.

– Кто, на ваш взгляд, фаворит в матче?

– Думаю, фаворитов в этой игре нет. Обе команды равны и показывают примерно одинаковый уровень игры на данном отрезке сезона. Поэтому не думаю, что можно выделить какую-то из команд.

– То есть результат игры определит скорее какой-то эпизод, чем уровень конкретных игроков и команд в целом?

– Думаю, да.

– Какой результат лучше для "Зенита"?

– Поражение "Спартака" было бы явно на руку петербуржцам. Как я уже сказал, едва ли у кого–то из преследователей получится потеснить "Спартак" с первой строчки, но в случае победы красно–белых сегодня у петербуржцев появятся неплохие шансы на то, чтобы в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. (Артем РЯБОВОЛ)