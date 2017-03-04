23:56 4 марта | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергей Веденеев: "Кокорин играет в основе "Зенита", потому что имеет российский паспорт"

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Бывший защитник "Зенита", чемпион СССР 1984 года Сергей Веденеев выразил мнение, что нападающий питерцев Александр Кокорин проходит в основной состав только из-за российского паспорта. В матче 18-го тура чемпионата России "Зенит" сыграл вничью с ЦСКА со счетом 0:0.

– Кокорин играет, потому что он игрок с российским паспортом – это первое, – приводит "Р-Спорт" слова Веденеева. – Против команд, которые пониже уровнем, чем "Зенит", Кокорин что-то создает. Все-таки он быстрый игрок, головой неплохо играет. Против сильных соперников того мастерства, которое у Кокорина есть, не хватает.

Если бы Шатов был в нормальном состоянии или был бы еще российский игрок, может, и можно было бы заменить Кокорина. А так ему никак не найти замену. Я считаю, что Кокорин – чистый нападающий, он может играть на месте Дзюбы, если у Артема не идет игра.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170304/1117215964.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Borhes

На первую полосу и в рамочку

00:24

SP2

А у Кержакова что не Российский паспорт? А Гасилин - уж точно не хуже Кокорина играет. Но Кокорин с такой игрой в основе, а Гасилин - неизвестно где.

00:01

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