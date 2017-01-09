Сергей Веденеев: "Если Молло продолжит показывать такую игру, то будет выходить в основе "Зенита"

Бывший защитник "Зенита", чемпион СССР 1984 года Сергей Веденеев отметил, что не видит ничего странного в том, что полузащитник Йоан Молло заинтересовал санкт-петербургский клуб. По его словам, на фоне многих российских игроков француз выглядит на порядок сильнее.

- Нет ничего странного в том, что именно этот футболист заинтересовал руководство питерского клуба, - отметил Веденеев. - Свои лучшие матчи Молло провел именно против "Зенита". Мы наблюдали это и в прошлом сезоне, и в текущем. На фоне многих российских игроков он выглядит на порядок сильнее: мастерство и уровень мотивации значительно выше. В этом трансфере только один минус: Молло – легионер. Это означает, что кто-то другой будет вынужден оставаться на скамейке запасных. Проблема лимита будет стоять постоянно. Но единственный способ заставить футболистов тренироваться со стопроцентной самоотдачей – это конкуренция. Если Йоан будет показывать такое же качество игры, как в "Крыльях Советов", то он будет выходить в основном составе. (Любовь КОНЯЕВА)