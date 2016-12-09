Сергей Ткачев: "Крылья" спустили "Спартак" на землю? Не думаю, что он витает в облаках"

Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Ткачев, комментируя разгром "Спартака" в матче 16-го тура премьер-лиги (4:0), выразил мнение, что красно-белые могли недонастроиться на игру. Также он подчеркнул, что условия для игры были приемлемыми.

– Возможно, имела место недооценка со стороны красно-белых. Они два месяца не теряли очки в чемпионате, выдали длинную победную серию, – цитируют "Известия" Ткачева. – Не бывает такого, чтобы одна команда всё время шла в таком графике. Должен был настать момент, когда "Спартак" сбавит. Так получилось, что это пришлось на матч с нами. Трудно найти еще какие-то объяснения. Да, в Самаре было в этот день нежарко, но условия равны для всех. Просто у нас был запредельный настрой на игру, который всё и определил. Видимо, желания победить у нас было больше, что и принесло успех. Мы по всем статьям переиграли "Спартак", не дали им создать практически ни одного момента у своих ворот.

– То есть, "спустили с небес на землю"?

– Мы не собирались никого никуда спускать, что бы там сейчас ни писали в СМИ. Вообще об этом не думали. Просто "Крыльям" нужна была победа. Не думаю, что "Спартак" сейчас вообще витает в небесах.

– Для вас было принципиальным то, что вопреки желанию "Спартака" матч не перенесли из Самары в Москву?

– Никто не хотел, чтобы игру переносили. Все говорили, что "Спартаку" нужно ее перенести, чтобы их не до конца восстановившиеся от травм футболисты могли выйти на поле без угрозы для здоровья. На мой взгляд, в день матча климат в Самаре был идеальный. Холодно, около 10–12 градусов мороза, но играть можно. Поле в нормальном состоянии.