Сергей Ташуев: "Уехать в Англию Промес успеет всегда. А пока надо остаться в "Спартаке"

Бывший главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев считает, что нападающему "Спартака" Квинси Промесу не стоит торопиться с отъездом из России. Он отметил, что голландец еще успеет поиграть в топовом чемпионате, а пока стоит приносить пользу красно-белым. По словам Ташуева, Промес претендует на звание лучшего игрока РФПЛ вместе с форвардом "Краснодара" Федором Смоловым.

– Луческу сказал, что Промес перерос уровень чемпионата России и, скорее всего, скоро уедет. Как считаете вы?

– Изначально тренер "Зенита" допустил неправильное выражение. Что значит перерос уровень чемпионата России? Это первенство, условно, Эстонии? Если Промес играет у нас - значит, он ему соответствует. Луческу – опытный тренер, у него в "Шахтере" играли Виллиан, Луиз Адриану, Коста, Фернандинью. Ему знакома ситуация, когда молодой футболист уходит в сильный европейский клуб.

– Стоит ли Промесу уходить из "Спартака", который может завоевать путевку в Лигу чемпионов?

– Квинси нашел свою команду, он ведущий футболист "Спартака". Ему не стоит покидать Москву. Нужно остаться и принять участие в Лиге чемпионов, заявить о себе в этом турнире. А уже потом попробовать силы в другом клубе.

– Летом нападающего хотел купить "Ливерпуль".

– Не нужно спешить. Вот был Ахмед Муса в ЦСКА, звезда в чемпионате России. А уехал в "Лестер" и практически не играет. Промесу надо пользоваться случаем, что в "Спартаке" сейчас все хорошо – игра, результат, тренер доверяет и делает на него ставку. Ведь в той же сборной Голландии он пока еще не на первых ролях.

К тому же "Спартак" обладает инфраструктурой не хуже, чем у "Ливерпуля", – база, стадион. Понятно, что Англия есть Англия. Но туда уехать он еще успеет.

– Согласны, что Промес выделяется на фоне других игроков РФПЛ?

– Он один из ведущих в чемпионате.

– Может стать лучшим по итогам сезона?

– Вполне. Это два человека – Смолов и Промес. (Сергей АСТАХОВ)