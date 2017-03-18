Сергей Светлаков сделает первый пас в матче "Локомотив" – "Спартак"

Известный шоумен, посол чемпионата мира-2018 Сергей Светлаков сделает символический первый пас в матче 20-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Спартак". Так же Светлаков будет помогать вести трансялция игры в официальном "Твиттере" "Локомотива".
Матч начнется в 16.30 по московскому времени на стадионе "Локомотив".
Трансляция матча "Локомотив" – "Спартак"
"Локомотив" – "Спартак". Перед матчем
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Flamenco
Светлакову надо работать в сборной России, именно там сброд клоунов!
16:51