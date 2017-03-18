16:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергей Светлаков сделает первый пас в матче "Локомотив" – "Спартак"

0
0
0
0
1

Известный шоумен, посол чемпионата мира-2018 Сергей Светлаков сделает символический первый пас в матче 20-го тура чемпионата России "Локомотив""Спартак". Так же Светлаков будет помогать вести трансялция игры в официальном "Твиттере" "Локомотива". 

Матч начнется в 16.30 по московскому времени на стадионе "Локомотив".

Трансляция матча "Локомотив" – "Спартак"
"Локомотив" – "Спартак". Перед матчем

результаты опроса
15705 чел.
Как закончится матч "Локомотив" - "Спартак"?
Победой "Локомотива"
24.9%
Ничьей
18.2%
Победой "Спартака"
57.0%
0
0
0
0
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 20-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Flamenco

Светлакову надо работать в сборной России, именно там сброд клоунов!

16:51

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ