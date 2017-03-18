Сергей Светлаков сделает первый пас в матче "Локомотив" – "Спартак"

Известный шоумен, посол чемпионата мира-2018 Сергей Светлаков сделает символический первый пас в матче 20-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Спартак". Так же Светлаков будет помогать вести трансялция игры в официальном "Твиттере" "Локомотива".

Матч начнется в 16.30 по московскому времени на стадионе "Локомотив".

Трансляция матча "Локомотив" – "Спартак"

"Локомотив" – "Спартак". Перед матчем