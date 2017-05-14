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Сергей Шнуров: "В "Зените" грядут какие-то перемены"

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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который выступал в Самаре на стадионе "Металлург", после матча 28-го тура чемпионата России "Крылья Советов" - "Зенит" (1:3) отметил, что в питерской команде намечаются перемены. Перед поединком артист общался с нападающим Александром Кержаковым и тренером команды Анатолием Тимощуком.

- "Зенит" был в нашей же гостинице, там был друг мой Кержаков и близкий приятель Тимощук, - приводит пресс-служба "Крыльев" слова Шнурова. - Нам было о чем поговорить, мы давно не виделись. С Кержаковым и Тимощуком мы провели весь вечер. Слава Богу, что это не отразилось на качестве игры "Зенита". Да и на нашей не отразилось тоже.

После матча поздравил Кержа. Хотя он и не выходил на поле. Так вообще, конечно, поздравляю. Мне кажется, что грядут какие-то перемены в "Зените". Они и должны быть. Пора что-то менять.  

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=ZyV5StRN5H0

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
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