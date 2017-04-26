Сергей Шнуров: "Спартак" - чемпион? Нет"

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров на пресс-конференции в Москве, посвященной юбилейному концерту на "Открытие Арене" (13 июля), отказался назвать "Спартак" чемпионом. Лидер сезона премьер-лиги оформит победу вне зависимости от других результатов в турнире, если в 5 оставшихся турах наберет минимум 8 очков.
– Короткий вопрос: "Спартак" – чемпион? – спросил известного болельщика "Зенита" Шнурова корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ.
– Нет.
– Кто же тогда?
– Чемпион? Фредди Меркьюри из коллектива Queen пел "Мы чемпионы".
– И второй вопрос. Ваше выступление на "Открытие Арене" наверняка посетят болельщики "Спартака". Что будете делать, если они переиначат слова вашей песни, как на баннере – "В Питере – ныть"?
– Я видел этот баннер. У нас есть звукоусиливающая аппаратура. Так что это бесполезно. Как плевать против ветра.
James Gang
А вообще трепло Шнур мне напоминает Заховича. Тот тоже ляпнул фигню, но оказался прав....
17:08
James Gang
Нашли у кого спрашивать. Это же пропитый насквозь водкой фанат "Зенита"... Что он ещё сказать путного может?
17:07
Roov
Когда ты был андеграундом, нравился больше) А сейчас превращаешься в Киркорова))))
17:05
tarkys
Юмор такой у шоумена...зашибись
17:03