Сергей Шнуров: "Спартак" - чемпион? Нет"

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров на пресс-конференции в Москве, посвященной юбилейному концерту на "Открытие Арене" (13 июля), отказался назвать "Спартак" чемпионом. Лидер сезона премьер-лиги оформит победу вне зависимости от других результатов в турнире, если в 5 оставшихся турах наберет минимум 8 очков.

– Короткий вопрос: "Спартак" – чемпион? – спросил известного болельщика "Зенита" Шнурова корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ.

– Нет.

– Кто же тогда?

– Чемпион? Фредди Меркьюри из коллектива Queen пел "Мы чемпионы".

– И второй вопрос. Ваше выступление на "Открытие Арене" наверняка посетят болельщики "Спартака". Что будете делать, если они переиначат слова вашей песни, как на баннере – "В Питере – ныть"?

– Я видел этот баннер. У нас есть звукоусиливающая аппаратура. Так что это бесполезно. Как плевать против ветра.