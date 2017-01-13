Сергей Шавло: "Злополучная травма подкосила Ромулу"

Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло выразил сожаление в связи с тем, что полузащитник Ромулу не смог раскрыть себя в полной мере в московском клубе. Сегодня бразилец вернулся на родину и подписал контракт с "Фламенго".

– Как только Ромулу пришел в "Спартак", он выступал на достойном уровне: провел немало ярких игр, в том числе против "Барселоны", – сказал Шавло. – Но злополучная травма его подкосила. Много времени ушло на восстановление, и качество игры значительно снизилось. Жаль, что все получилось именно так. Если бы не было этой травмы, мы могли бы приобрести в его лице отличного футболиста.

Видимо, руководство уже нашло нового игрока, который устраивает главного тренера. Думаю, заменить Ромулу мог бы Фернанду. Кроме того, на этой позиции мог бы сыграть Зобнин. (Любовь КОНЯЕВА)