Сергей Шавло: "Я не увидел грубости со стороны Глушакова. Решение КДК справедливо"

Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло высказал мнение о решении КДК РФС в отношении полузащитника красно-белых Дениса Глушакова. Хавбек сборной России избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче с "Ростовом" (0:3) и пропустит только сегодняшнюю игру 25-го тура чемпионата России с "Уралом".

– В этом эпизоде Глушаков был заведен, но КДК ведь смотрит не по одному моменту, а историю. Был ли Глушаков удален ранее, часто ли применяет такие приемы или нет. Это первое удаление в его карьере, поэтому здесь все "за" и "против" учитывались в совокупности, – рассказал Шавло. – Считаю, что члены КДК РФС приняли справедливое решение, потому что все зрители хотят, чтобы в главном дерби чемпионата команды играли в лучших составах. У Нобоа ведь не было никакой серьезной травмы. Если бы он получил повреждение – это каралось бы более длительной дисквалификацией. А здесь была опасная игра. Я не увидел какой-то грубости и того, что Денис шел на слом соперника.

– Глушаков сможет сыграть с ЦСКА. Это большое подспорье для его команды?

– Это ведущий футболист, капитан, мотор "Спартака". Очень важно, что он сможет сыграть против армейцев, потому что это одна из решающих встреч чемпионата. После дерби многое будет ясно. К тому же в конце сезона возможны травмы, дисквалификации, и ребята должны играть внимательно, не получать карточки по глупости.

– В сегодняшнем матче "Спартака" с "Уралом" у соперника не смогут сыграть сразу три лидера.

– Это добротная команда, которая находится накануне финальной игры за кубок России и я думаю, что каждый футболист хочет доказать тренеру, что готов играть в финале. Конечно, три игрока, причем ведущие, это потеря. Но в составе команды есть 22 - 24 игрока, поэтому другие ребята заменят выбывших. Не всегда игрок запаса выступает хуже, чем футболист основного состав. Будет трудная встреча, которую "Спартаку" нужно обязательно выигрывать, чтобы реабилитироваться и сохранить очковый запас. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"Спартак" сыграет с "Уралом" сегодня, 25 апреля, начало игры - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.