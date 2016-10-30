Сергей Шавло: "Спартак" по делу возглавляет турнирную таблицу"

Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло подчеркнул, что красно-белые впервые за последние годы играют стабильно хорошо и реально претендуют на золотые медали. По его словам, спартаковцы одержали заслуженную победу в матче 12-го тура чемпионата России с ЦСКА.

- "Спартак" впервые за долгое время по качеству игры реально претендует на чемпионство. Он и раньше претендовал, были вторые места, но чего-то не хватало, - приводит "Р-Спорт" слова Шавло. - Не стоит сбрасывать со счетов ЦСКА. Когда вернутся после травм игроки основы, это будет другой ЦСКА. Отрыв от ЦСКА есть в таблице, но "Зенит" на пятки наступает. Поднимается и "Краснодар" под управлением Игоря Шалимова. Чем выше будет конкуренция в борьбе за золото, тем интереснее будет наш чемпионат.

В целом "Спартак" доказал в дерби, что он фаворит и должен победить. Это заслуженная победа. Леонид Слуцкий после матча сказал, что ЦСКА мог сыграть вничью. Ничья по этой игре была бы несправедливым результатом. "Спартак" по делу возглавляет турнирную таблицу чемпионата. "Спартак" сейчас показывает стабильно хорошую игру, чего не было в последние годы. Радует, что игроки понимают указания тренера. Тренер даже при победных матчах находит ошибки и указывает на них.

Видно, что игроки полностью принимают ответственность на себя. Это очень хороший знак, "Спартак" в этом сезоне может бороться за чемпионство. Дифирамбы не стоит петь. Команде нужно от игры к игре идти к цели. При этом в команде хорошая конкуренция. Лоренсо Мельгарехо забил гол в матче с "Уралом", но в игре с ЦСКА вышел только на замену. Даже если есть травмы у трех ведущих игроков, есть кого выпустить на поле. Раньше такого не было.