Сергей Шавло: "Шансы "Спартака" на чемпионство очень высоки"

Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло высоко оценил шансы красно-белых на чемпионство. Он добавил, что борьба за титул еще впереди.

– Стоит признать, что петербургский клуб превосходит команду Массимо Карреры по составу, – приводят "Известия" слова Шавло. – По отдельным именам и по длине скамейки "Зенит" выглядит предпочтительнее. Однако в футбол не играют фамилии. Сейчас "Спартак" сильнее именно духом, командой, стабильностью. Вся борьба впереди, нас ждет очень интересный второй круг чемпионата.

Уверен, что выйдет из кризиса ЦСКА, подтянется к лидерам "Краснодар", нельзя списывать со счетов и "Терек" с "Ростовом". Да и другие команды еще могут преподнести сюрприз. Что касается "Спартака", то у красно-белых, конечно, шансы в борьбе за титул очень высоки. Главное – продолжать в том же духе и не упустить этот настрой.