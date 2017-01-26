Сергей Шавло: "Пуцко уже прошел школу ФНЛ, ему нужно делать следующий шаг"

Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло выразил мнение, что переход в "Уфу" был бы хорошим вариантом для защитника красно-белых Александра Пуцко. По его словам, 23-летнему россиянину будет непросто получить шанс в главной спартаковской команде.

- Я думаю, что "Уфа" для Александра Пуцко - это хороший вариант, потому что он там сможет себя зарекомендовать и играть, - сказал Шавло. - Он уже прошел школу ФНЛ в "Спартаке-2", даже принял участие в нескольких матчах первой команды. Сейчас у Александра следующий шаг, премьер-лига.

В "Спартаке" ему будет трудно получить шанс, потому что переподписал контракт Боккетти, есть Таски, взяли Джикию, то есть на его место претендуют примерно пять футболистов. Трудно будет выиграть у них конкуренцию. А в "Уфе" Пуцко, дай бог, будет играть. Там как раз ушел центральный защитник Васин и освободилось место. Наверное, "Уфа" хочет пригласить Пуцко именно на это место. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)