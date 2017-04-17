Сергей Шавло: "Остаться в "Спартаке" - хороший вариант для Промеса"

Бывший полузащитник и гендиректор "Спартака" Сергей Шавло выразил мнение, что форварду Квинси Промесу не стоит покидать клуб по окончании сезона. Промес в текущем сезоне отметился 10 голами и 10 передачами в 19 матчах чемпионата России.

– Для Промеса хорошим вариантом будет остаться. Он хотел поиграть в Лиге чемпионов, поэтому не думаю, что нужно покидать клуб. В "Спартаке" Квинси окреп и стал лидером, и от выступления в еврокубках он только выиграет. А уже потом пусть принимает решение.

– Могут ли спартаковцы продать лидера в межсезонье?

– Он только недавно продлил контракт, и руководство "Спартака" задумается о трансфере только если серьезный клуб предложит хорошие отступные. Отдавать ведущего игрока перед стартом в Лиге чемпионов – не лучший вариант. Если серьезный клуб заинтересуется Промесом, то Лига чемпионов это хорошая возможность показать себя. Довольно часто игроки, которые переходят в клубы более высокого ранга, сидят там на лавке. (Евгений БЕЛОУСОВ)