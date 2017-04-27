Сергей Шавло: "Не думаю, что Безбородов будет судить дерби с выгодой для Питера"

Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло высказал мнение, что Владислав Безбородов является квалифицированным арбитром, рефери ФИФА, он достоин судить матч 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и красно-белыми. Помогать Безбородову будут ассистенты Дмитрий Мосякин (Москва) и Дмитрий Чельцов (Москва), дополнительные ассистенты – Алексей Сухой (Люберцы) и Алексей Матюнин (Москва). Резервный судья – Антон Кобзев (Москва), инспектор матча – Алексей Спирин (Москва).

– Безбородов – квалифицированный судья, и все, естественно, надеются, что судейство будет объективным, – цитирует "Р-Спорт" Шавло. – Но всегда, когда принимается такое решение, которое может быть принято в штыки, все очень внимательно будут наблюдать за его решениями. Он судит международные игры, является судьей ФИФА, и я думаю, что каких-то специальных решений в пользу одной или другой команды, с выгодой, наверное, для Питера, не будет. Но все может произойти. Я знаю его как человека и как судью, считаю его достойным кандидатом на проведение матча.

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Андрей Будогосский: "Безбородов справится с такой игрой, как ЦСКА - "Спартак"