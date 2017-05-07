Сергей Шавло: "Каррера на протяжении матча "пихал" футболистам. Игра его не удовлетворила"

Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло высказал мнение о причинах недовольства Массимо Карреры после матча 27-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0). По его словам, наставник красно-белых ждал более результативной игры от своей команды.

– Чем ближе к титулу, тем больше нервов, – говорит Шавло. – Я бы не сказал, что спартаковцы играли плохо, у них было преимущество. А "Томь" мне понравилась: гости не стояли в обороне, атаковали. До матча я предполагал, что эта игра станет одной из самых тяжелых в чемпионате. Соперник идет на последнем месте, пропустил больше пятидесяти мячей, и у футболистов "Спартака" в подсознание это закрадывается, как бы тренер их ни настраивал.

Была вольность в действиях атакующих игроков красно-белых. Где-то они перебарщивали, где-то можно было раньше завершать, а они искали улучшения. Хорошо, что томичи не забили, ведь пару моментов создали. В таких матчах "Спартаку" надо сразу забивать, а когда этого не происходит, то может залететь какой-нибудь рикошет или случайный мяч. Конечно, все ждали крупной победы, но радует, что взяли три очка.

– Впервые в сезоне наставник "Спартака" Массимо Каррера не вышел после финального свистка на поле "Открытие Арены" поздравить команду и болельщиков с победой, а также не пришел на пресс-конференцию. Чем это вызвано?

– Каррера – тренер эмоциональный, он переживает. Этот поступок не совсем верный. На пресс-конференцию идти надо, но он своим уходом в раздевалку показал, что ему не все равно, как играла команда. Он был недоволен игрой. Во время матча я видел его эмоции, он был недоволен действиями футболистов, "пихал" им. Это легко понять, потому что игра не получилась.

– Но ведь раньше Каррера не делил победы на плохие и хорошие.

– Видимо, в матче с "Томью" тренер ждал более результативной игры. Мы увидели много ошибок. Команда не могла найти пути к воротам соперника. Хочется добыть чемпионство быстрее и красивее. Тем более, это был предпоследний матч на своем стадионе. Пришло сорок две тысячи зрителей на игру с командой, которая занимает последнее место. Такого вообще не припомню в истории российского футбола. Болельщики тоже могут быть недовольны качеством игры, потому что это сейчас появляются вопросы – а как мы будем играть в Лиге чемпионов? Надеюсь, ребята разберутся, и в Перми мы увидим другой футбол. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)