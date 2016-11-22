Сергей Шавло: "Аленичев заложил фундамент, но заслуга Карреры больше"

Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло отметил, что под руководством Массимо Карреры красно-белые стали действовать более стабильно. Он отметил, что бывший наставник команды Дмитрий Аленичев хорошо подготовил команду к сезону.

– Качество игры "Спартака" стало действительно выше, – заявил "Известиям" Шавло. – У команды появилась стабильность – то, чего так не хватало красно-белым раньше. Чаще стал проявляться боевой дух в тяжело складывающихся матчах. Несмотря на погоду, травмы, выпадания из основной обоймы ключевых футболистов и другие сторонние факторы, "Спартак" показывает красивый зрелищный футбол и, что самое важное, добивается положительного результата. В каких-то матчах бывает тяжело, как, например, в игре с "Амкаром", но футболисты борются до конца и в итоге оказываются вознаграждены.

Раньше такое случалось редко – команду часто лихорадило, и после серии успешных матчей незамедлительно наступали спады, невыразительная игра и, как следствие, потеря очков. Тот "Спартак", который мы видим сейчас, – это "Спартак" Массимо Карреры. Безусловно, предыдущий тренерский штаб во главе с Дмитрием Аленичевым сделал немало – они заложили фундамент, готовили команду к сезону, но все-таки заслуга итальянского специалиста в текущих результатах команды больше. В первую очередь это касается эмоционального фона.