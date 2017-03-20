Сергей Семак: "Зенит" не пытался отговорить от перехода в "Уфу"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак, который ранее входил в состав тренерского штаба "Зенита", в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что не думал о финансовой стороне вопроса, когда принимал предложение уфимцев. Специалист благодарен руководству сине-бело-голубых за понимание.

- Перед уходом из санкт-петербургского "Зенита" у вас были сомнения? Ведь известно, что вы даже пошли на понижение заработной платы, - вопрос Семаку.

- Финансовый аспект, в любом случае, не является для меня главенствующим. Для меня была сложность в том, насколько семье будет сложно. Это было важнее. А что касается работы, то, естественно, мне хотелось работать самостоятельно. Было предложение, и я его принял. Это самый лучший шанс узнать, насколько это нравится мне, и насколько я гожусь для этой работы.

- "Зенит" не пытался вас отговаривать?

- Нет, абсолютно. Наоборот, у нас была договоренность с руководством, что не будут препятствовать. Ведь они заинтересованы в тренерском росте. Я очень благодарен руководству "Зенита" за понимание и отношение.

- Предыдущий главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко в контракте имел пункт о возможности вернуться в московский ЦСКА, что в итоге и произошло. В вашем случае подобной опции нет.

- Тут это абсолютно неважно. "Уфа" - это клуб, который не удерживает специалистов и футболистов. Если поступит предложение, то руководство его рассмотрит. В этом плане у нас открытая и понятная всем позиция руководства. Моя задача работать и выкладываться, что я и делаю.

- А если "Зенит" завтра позовет на пост главного тренера?

- Там есть тренер. В этом вопрос не стоит (улыбается).