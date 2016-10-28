Сергей Семак: "В лидерстве "Спартака" нет никакой неожиданности"

Тренер "Зенита" Сергей Семак выразил мнение, что в последних успехах "Спартака" есть заслуга и бывшего главного тренера Дмитрия Аленичева. Специалист оставил свой пост по ходу сезона, его место занял бывший ассистент Массимо Каррера. После 11 туров красно-белые лидируют в турнирной таблице с 25 очками.

– "Спартак" на верхних строчках таблицы – неожиданность?

– Нет в этом никакой неожиданности. Сколько лет перед командой ставятся самые высокие задачи – просто не всегда получается их реализовывать. Тренеры меняются. А сейчас все совпало плюс качество игры позволяет быть на том месте, на котором "Спартак" находится.

– Сейчас много споров о том, чьей тут заслуги больше – Аленичева или Карреры?

– При любом новом главном тренере команда меняется. Но, на мой субъективный взгляд, в успехах "Спартака" есть вклад Димы Аленичева в том числе. Надо было как минимум собрать эту команду. По разным причинам раньше не наблюдалось стабильности в результатах. Но команда-то была собрана хорошая. А сейчас и стабильность пришла. Возможно, потому что пришло время, возможно, благодаря тому, что новый главный тренер что-то перестроил или достучался до игроков. Как бы там ни было, смотришь на нынешний "Спартак" – и возникает целостная картина. А мерить, чья заслуга больше – Аленичева или Карреры, нет смысла. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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