Сергей Семак: "У "Спартака" одна из сильнейших атакующих линий в премьер-лиге"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против "Спартака" высоко оценил класс соперника. Наставник отметил, что у его команды есть свои задачи, на которых она сконцентрирована.

– Конечно, мы смотрим игры "Спартака", – приводит официальный сайт "Уфы" слова Семака. – Это лидер нашего чемпионата. Чем больше команд будет вести борьбу за чемпионство, тем интереснее будет чемпионат. У нас свои задачи, у "Спартака" – свои. У команд, которые преследуют "Спартак", тоже есть свои задачи. Нам нужно побеждать. Всем нужно побеждать. Но победитель, как правило, один.

"Спартак" обладает одной из сильнейших, если не самой сильной атакующей линией в нашем чемпионате. Постараемся минимизировать риски и сыграть правильно против атакующих построений "Спартака"

Трансляция матча "Уфа" - "Спартак"