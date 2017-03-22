Сергей Семак: "У Луческу в "Зените" все получится"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в интервью "СЭ" отметил, что перед Мирчей Луческу в "Зените" стоит задача добиться результата "здесь и сейчас". По его словам, в таких командах всегда сложно работать.

– Как вам работа Луческу со стороны?

– Тренерский труд сам по себе очень сложный, а в таких командах, как "Зенит", – особенно. Результат там нужен по принципу "здесь и сейчас". Если он есть – тренера хвалят, а как только начинаются осечки, сразу следует разбор полетов. Это обычные вещи, рутина. На тренеров топ-клубов ложится очень серьезная психологическая нагрузка. Ее тоже нужно выдерживать. Что касается Луческу, то, думаю, все получится. У "Зенита" отличная команда, хорошие футболисты. Осталось добиться результата, и тогда болельщики будут наслаждаться и трофеями, и игрой.

– Виктор Гончаренко, уходя в "Уфу", имел договоренность с ЦСКА о возможном возвращении. О чем-то подобном вы разговаривали с руководством "Зенита"?

– Нет. Но с моим нынешним руководством мы прекрасно понимаем друг друга. Сейчас мое дело работать. "Уфа" – такой клуб, который никогда не будет удерживать игроков или тренеров, если у тех есть хорошие предложения. Здесь всегда идут людям навстречу. Что касается меня, то самое главное сейчас – результат. Если клуб будет доволен, то, наверное, возможны разговоры о продлении контракта. Или наоборот. Если моя работа не устроит – не буду держаться за место. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Полное интервью Семака