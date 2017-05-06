Сергей Семак: "Триумф "Спартака" меня не раздражает. Он заслуженный"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в преддверии матча 27-го тура чемпионата России против "Рубина" в интервью "Бизнес Online" отметил, что чемпионская гонка в премьер-лиги практически завершилась. По словам наставника, успех "Спартака" его не раздражает, так как он вполне заслуженный.

– Чемпионская гонка в РФПЛ завершилась?

– Мало шансов, что "Спартак" упустит преимущество. Думаю, существует просто огромная вероятность, что чемпионом станет именно "Спартак". Они молодцы и здорово смотрелись в большинстве матчей.

– Вы – армеец. Как воспринимаете этот триумф "Спартака"? Не раздражает?

– Нет, конечно. Меня не может раздражать заслуженный успех. "Спартак" действительно заслужил то, что находится сейчас на вершине таблицы и на данный момент все заслуженно.