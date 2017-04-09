Сергей Семак: "Три поражения подряд не означают, что у "Уфы" психологические проблемы"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после матча 22-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:3) подчеркнул, что три поражения подряд не говорят о том, что у команды есть психологические проблемы.

До этого уфимцы в течение недели дважды проиграли "Локомотиву" с одинаковым счетом 0:1 - сначала во встрече предыдущего тура, а затем в полуфинале Кубка России.

"Не думаю, что у нас есть психологические проблемы, - приводит ТАСС слова Семака. - Хороший настрой, предыдущие матчи были неплохими по качеству. Наверное, в первом тайме не получилась игра, потому что после упущенного шанса выйти в финал Кубка на действиях футболистов остался какой-то отпечаток. Первый тайм мне совершенно не понравился, во втором нам удавалось создавать моменты".

В матче со "Спартаком" при счете 0:2 пенальти не забил нападающий уфимцев Кехинде Фатаи.

"Это мое решение, что бьет пенальти Фатаи", - подытожил Семак.