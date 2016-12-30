Сергей Семак: "Теперь все зависит от меня"

Новый главный тренер "Уфы" Сергей Семак в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что ему сразу было интересно предложение клуба из столицы Башкортостана. Он подчеркнул, что это прекрасный вариант получить первый опыт самостоятельной работы.

– Прекрасно понимаю, что легко не будет, – начал Семак. – Для меня это вызов. Те начинания, которые есть уже у клуба, с хорошим, на мой взгляд, вектором развития, нужно продолжать. Полны сил, чтобы приступить и начать работать.

– Как долго думали над предложением "Уфы"? И как протекали переговоры?

– Недолго, потому что, как я и говорил раньше, пора уже начинать работать. Да, я говорил, что сделаю это после завершения обучения в июне. Но немного раньше поступило хорошее, на мой взгляд, предложение для того, чтобы начать свою тренерскую карьеру. Безусловно, с моей стороны интерес был. Решали некоторые вопросы с "Зенитом", где у меня был действующий контракт, здесь какие-то технические нюансы… Но они не заняли много времени. Клуб заинтересован, я заинтересован. Конечно, хочется поблагодарить руководителей "Зенита", команду, с которой меня связывало много хороших моментов в моей жизни. Но сейчас у меня новый этап. Хочу поблагодарить руководство "Уфы" за доверие. А я в свою очередь постараюсь показать максимум того, на что способен.

– "Уфа" – ваш первый опыт в качестве главного тренера. В связи с этим есть какое-то дополнительное волнение?

– Безусловно, волнение есть всегда, это нормально. Мне кажется, невозможно быть уверенным на сто процентов, пока не начнешь работать, не погрузишься в эту работу полностью. Естественно, есть риск и со стороны руководства клуба. Они приглашают тренера без опыта. Но, думаю, единственный способ получить этот опыт – начать работать. Я благодарен шансу, который мне предоставили, сейчас все зависит от меня.