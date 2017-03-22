Сергей Семак: "Помочь "Зениту"? Задача "Уфы" - выигрывать в каждом матче"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в интервью "СЭ" отметил, что команда сейчас не думает о матче 22-го тура чемпионата против "Спартака", а готовится к следующей игре с "Локомотивом". По его словам, задача команды - выигрывать в каждом матче.

– Через тур у "Уфы" намечен матч со "Спартаком". Готовы помочь "Зениту"?

– Скоро у нас игра с "Локо". И сейчас все мысли только о ней. Когда сыграем с железнодорожниками, будем думать о "Спартаке". Задача нашей команды – выигрывать в каждом матче.

– В Башкирии о еврокубках еще не поговаривают?

– Болельщикам всегда хочется чуда, но для того, чтобы оно стало реальностью, нам нужно очень много сделать. Что касается специалистов, то среди них такие слухи, по-моему, не ходят.

– В одном из недавних интервью вы сказали, что нынешнее пятое место будет для "Уфы" хорошим итоговым результатом. Выходит, все, что выше, – это уже подвиг, а все, что ниже, – отрицательный итог?

– Результат, конечно, добавляет уверенности. Но в первую очередь надо опираться на свою игру. Будет прогресс в этом деле – увидим его и в других аспектах. Сейчас в первую очередь надо выстраивать такие взаимодействия на футбольном поле, которые мы хотим видеть. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Полное интервью Семака