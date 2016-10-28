Сергей Семак: "Никакого кризиса в ЦСКА не вижу"

Тренер "Зенита", бывший капитан ЦСКА Сергей Семак выразил мнение, что у армейцев нет кризиса, а причина последних неудач - травмы и дисквалификации футболистов. Из последних семи матчей во всех турнирах ЦСКА выиграл только один (1:0 с "Уфой") и ни разу не забил больше одного мяча. В поединке 11-го тура чемпионата России фанаты клуба вывесили баннер с оскорблениями в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.

– Никакого кризиса в ЦСКА не вижу, - считает Семак. - Есть объективные причины, из-за которых круг игроков у Леонида Викторовича Слуцкого стал более ограниченным. Кроме того, часть футболистов, понятно, не становится моложе. Из-за этого работать с каждым годом сложнее. Но скоро зимняя пауза, в ходе которой ЦСКА наверняка постарается усилиться. Впрочем, и без этого армейцы, как всегда, показывают надежную игру в обороне. Может, забивают не так много. Но этому тоже есть объяснение. Одни футболисты ушли, другие пока не так часто играют из-за травм. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Полностью интервью Семака