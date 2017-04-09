Сергей Семак: "Не думаю, что у "Уфы" есть психологические проблемы"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после поражения от "Спартака" (1:3) в домашнем матче 22-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда провела невнятный первый тайм. По словам Семака, у команды нет психологических проблем после трех поражений кряду.

– Первый тайм невнятный получился с нашей стороны, плохо выходили из обороны в атаку, – подчеркнул Семак. – Очень мало было комбинационных действий, пропустили необязательный гол, моментов было не так много. Во втором тайме пропустили после нашей же ошибки, нужно было рисковать, могли и раньше вернуться в игру. Обоюдоострая игра была, в концовке еще пропустили мяч, который решил исход матча.

– Кто принимал решение бить пенальти?

– Это мое решение.

– Иван Обляков, который забил гол, сегодня вновь начал со скамейки запасных. Он не подходит для оборонительного футбола?

– Он подходит для всего, почему не подходит? У нас есть конкуренция, место нужно заслужить, у него были определенные проблемы за последний месяц. Другие игроки тоже достойны играть в основном составе.

– Третье поражение подряд, эпизод с пенальти не показывает, что у команды есть психологические проблемы?

– Не думаю, что у нас есть психологические проблемы, в принципе хороший настрой. Предыдущие матчи по качеству были неплохими. Проигрыш в Кубке, может быть, оставил какой-то отпечаток.

– "Уфа" пропускает третий матч подряд в концовке первого тайма. Не хватает концентрации?

– Не думаю, моменты абсолютно необязательные. В случае с первым голом стечение обстоятельств. (Иван УРАЛЬСКИЙ)