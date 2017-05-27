Сергей Семак: "На будущий сезон я остаюсь в "Уфе", "Зенит" не возглавлю"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак заявил, что продолжит работать с командой в следующем сезоне. Специалист подчеркнул, что хотел бы вместе с клубом бороться за места в еврокубковой зоне.

– На будущий сезон я остаюсь в "Уфе", "Зенит" не возглавлю, – цитирует "Спорт FM" Семака. – Осознал, что готов работать самостоятельно, примерно год назад. Собирался начать в следующем сезоне. Сейчас надеемся на несколько качественных усилений. Место в восьмерке – это, безусловно, хорошо, но надеемся бороться за еврокубки.

Напомним, что 41-летний специалист работал в тренерских штабах питерцев с 2013 по 2016 год. В 2014 году два матча исполнял обязанности главного тренера "Зенита". "Уфу" Семак возглавил в конце 2016 года. Под его руководством команда финишировала на седьмой строчке в минувшем розыгрыше премьер-лиги.